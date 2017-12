Trânsito fica intenso na região da rodoviária e do terminal do ferry

Trânsito está lento desde às primeiras horas da manhã

Quem pretende deixar a cidade na manhã desta sexta-feira (29) para curtir o ano novo deve enfrentar o trânsito lento na região da Rodoviária, no Iguatemi, e no terminal do Ferry boat, em São Joaquim, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Nas proximidades da Rodoviária o trânsito está lendo desde às 6h30. Agentes da Transalvador estão no local para organizar o tráfego. Já no Terminal do Ferry boat, os carros que tentam entrar na área de desembarque causam lentidão na região.

Por conta disso, o trânsito também fica lento no bairro da Calçada, sentido Comércio. As principais retenções estão no Largo da Calçada, na Rua Barão de Cotegipe e Oscar Pontes.

Movimento no Ferry

Estão em operação hoje os ferries: Juracy Magalhães Jr., Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Ivete Sangalo, com saídas a cada 30 minutos. A embarcação Maria Bethânia está em stand by e poderá realizar viagens a qualquer momento. Nesta manhã, o fluxo de embarque está intenso para pedestres e veículos no terminal São Joaquim. Já em Bom Despacho, o movimento segue tranquilo para pedestres e veículos.

Bilheteria: a passagem para pedestre é adquirida em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro. Também são disponibilizados totens de autoatendimento para recarga do cartão Ferry Card e Tarifa Social, além de compra de passagem com o cartão recarregável para o próximo horário de viagem.

Em razão da capacidade de atendimento das embarcações, é importante chegar com alguma antecedência ao horário pretendido. O terminal conta com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo aos condutores de veículos é necessário acessar o site portalsits.internacionaltravessias.com.br . O pagamento para esta modalidade é feito com cartões de débito ou crédito. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): a administradora disponibiliza o número 0800 028 2723 para autoatendimento e acesso a informações sobre o sistema, Ferry Card, Tarifa Social e Hora Marcada, disponível de segunda a sexta das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Também está disponível o WhatsApp (71) 99942-4175 para esclarecer as dúvidas dos usuários, com funcionamento 24 horas.