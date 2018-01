Trânsito será alterado para eventos durante o final de semana

Confira o que muda e como fica o trânsito

Para atender a realização de alguns eventos que acontecem neste final de semana, a Transalvador fará alterações no tráfego em vias da cidade. Alguns eventos vão ocorrer semanalmente durante todo o ano de 2018 e, por conta disso, serão feitas interdições. Confira:

Ações em incentivo ao ciclismo

A Transalvador informa a interdição no tráfego de veículos, aos domingos de feriados nacionais, para a realização do evento Ações em Incentivo ao Ciclismo 2018, das 7h às 17h, na Av. Prof. Magalhães Neto, na pista sentido Orla, a partir da Av. Tancredo Neves, e interdição parcial da pista no sentido Paralela. Como opção de tráfego os veículos têm a Av. Tancredo Neves, Rua Arthur de Azevedo Machado, Av. Tancredo Neves e a Via Marginal da Av. Prof. Magalhães Neto.

Ruas de Lazer – Dique do Tororó

Aos domingos, haverá interdição do tráfego de veículos para a realização da Rua De Lazer no Dique 2018. A interdição acontece, das 8 às 13h, na Av. Presidente Costa e Silva (via que margeia o Dique do Tororó) e Rua da Telebahia. A opção de tráfego para os veículos, pode ser feito pela Retorno em frente à Fonte Nova, Av. Vasco da Gama, Acesso ao Bonocô, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Festa de Reis

Acontece neste sábado (06), e para a realização do evento serão realizadas algumas alterações de tráfego na Liberdade entre esta sexta-feira (05) e domingo (07). Será proibida a circulação e estacionamento de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha, das 17h de sexta às 03h de domingo. Haverá interdição do tráfego de veículos a partir das 17h de sexta na Estrada Velha da Liberdade, trecho entre a rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha; Corredor da Lapinha; Largo da Soledade; Ladeira da Soledade; rua São José de Cima; e rua Emídio Santos, entre a rua São José de Cima e o IFBA. Também haverá desvio de tráfego na Estrada Velha da Liberdade / Rua Pero Vaz e na rua Emídio Santos / rua dos Perdões. Os veículos que circulam pelas vias interditadas, terão como opção de tráfego, sentido Centro, as ruas Pero Vaz, Dr. Eduardo Santos, Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas. Já os veículos que desejarem ir no sentido contrário, terão como opção de tráfego as ruas Emídio dos Santos, dos Perdões e Vital Rêgo, com acesso pela Ladeira da Água Brusca ou pelo Barbalho.

I Caminhada de Oxum

Para a realização da Caminhada, neste sábado (06) haverá interdição progressiva de tráfego em apenas uma faixa, a partir das 9h, nas seguintes vias: Largo Terreiro de Jesus, onde acontece a saída; Praça da Sé; Rua da Misericórdia; Ladeira da Praça; Avenida José Joaquim Seabra; Ladeira de Santana; Rua do Carro; Largo do Campo da Pólvora; Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira; Boulevard América; Rua José Leonidio de Sena; e Avenida Presidente Costa e Silva, com chegada na quadra do Apaxes.

Vamos Ver o Pôr do Sol

Neste domingo, haverá interdição do tráfego de veículos, das 11h às 19h, na rua Monte Serrat, na Ponta de Humaitá, para a realização do evento.

Marcha das Ovelhas

O evento gospel “Marcha das Ovelhas”, que acontece neste domingo (07), causará alterações no trânsito do bairro do Imbuí. Com o suporte da Transalvador, a partir das 13h haverá interdição progressiva do tráfego de veículo em uma faixa, nas seguintes vias: Rua Jayme Sapolnik (saída em frente ao Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa), Rua Professor Pinto de Aguiar, Rua Lúcio Manoel da Hora, Rua Hélio Machado, Rua Ruy Santos (chegada na Praça Final de Linha da Boca do Rio). A “Marcha” deverá ocorrer em uma faixa do tráfego, sem realização de paradas.