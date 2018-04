Transparência e inteligência de mercado

Por Cláudio Cunha*

Chegamos à segunda quinzena de abril com dois grandes motivos para comemorar. É com extrema satisfação que o mercado imobiliário recebeu a notícia de que a Caixa Econômica Federal reduziu os juros para financiamento da casa própria e aumentou o percentual do valor a ser financiado para compra de imóveis usados.

As novas regras da Caixa, anunciadas na última segunda-feira, já estão em vigor e são válidas para linhas de financiamento que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Para compra de imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitacional (SFH), a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. Já para os imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano.

O banco estatal também redefiniu o percentual do valor a ser financiado para os imóveis usados, elevando o índice de 50% para 70%. Para unidades novas foi mantido o percentual de 80% no teto do financiamento. Essas medidas, sem dúvida, acarretarão diretamente em mais empreendimentos na construção civil e uma maior oportunidade de compra através de financiamentos imobiliários.

O segundo motivo para comemoração é a retomada de uma ferramenta importante para o entendimento do nosso trade: a Pesquisa do Mercado Imobiliário, que volta a ser divulgada pela Ademi-BA ainda no primeiro semestre de 2018.

As mudanças anunciadas pela Caixa e o retorno da pesquisa mensal complementam o quadro positivo que se delineia no horizonte do setor imobiliário baiano em 2018. Tida como referência sobre o desenvolvimento e performance do mercado, a pesquisa é realizada por Associações do Mercado Imobiliário em todo o Brasil e, em 2018, voltará a ser realizada na Bahia. A intenção do estudo é municiar os players do setor, as entidades ligadas a gestão da economia e sociedade civil de forma geral sobre o desempenho do mercado.

Como entidade de classe, está no cerne da Ademi-BA trazer esse tipo de análise ao público. E, justamente por isso, referendamos nesta gestão o nosso compromisso com a transparência e com a oferta de informações relevantes.

A pesquisa será realizada com periodicidade mensal e trará dados e estatísticas sobre o montante de vendas no período, preço de venda de imóveis novos, quantidade ofertada e características dos novos empreendimentos.

Também estará explicitado no estudo os preços do m² e a quantidade de ofertas e vendas por bairro, possibilitando uma análise das áreas da cidade onde há maior movimentação imobiliária. Com base nisso, será viável montar também um ranking dos bairros com maior número de lançamentos e com maior índice de vendas.

Em posse de todos esses números e classificações, poderemos ainda traçar um quadro comparativo do desempenho do setor mês a mês, chegando com mais facilidade a um consolidado do ano. E é claro que todos os dados e indicadores estatísticos serão sempre divulgados acompanhados de uma breve análise do que eles traduzem em termos de crescimento, retração ou estabilização.

Para o consumidor final, isso irá resultar diretamente em uma maior capacidade de acompanhamento do mercado e mais informações que lhe darão um poder de escolha ampliado. Será uma forma de mapear facilmente, por exemplo, quais as localidades mais aquecidas para compra de imóveis ou quais são os preços de vendas do m² em determinado bairro.

Não obstante, o estudo também municiará a própria Ademi-BA, enquanto instituição de classe, e seus associados, a cobrarem com mais propriedade das estâncias governamentais, órgãos regulatórios e de prestação de serviços medidas que beneficiem e melhorem o desempenho do setor imobiliário, que atualmente é um dos maiores empregadores do estado.

Por tudo isso, retomamos a Pesquisa do Mercado Imobiliário com muita satisfação e com o sentimento de júbilo ao fornecer um instrumento de tamanha importância, que trará um progresso necessário em tantas dimensões.





É presidente da Ademi-Ba