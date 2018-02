Trate de se apaixonar por Firmino

Quem resiste ao sorriso mais branco da Seleção Brasileira? Tudo bem, tudo bem, está liberado não se render aos dentes brilhantes de Roberto Firmino, mas, ao futebol do atacante, não tem conversa, e todo mundo está obrigado a se apaixonar.

Não é à toa que os torcedores do Liverpool vivem um caso de amor com o brasileiro, ainda mais depois da saída de outro queridinho, Philippe Coutinho. O próprio clube divulgou, no último domingo, um vídeo com alguns dos melhores lances e gols do atacante, se declarando a Bobby Firmino. Isso mesmo, nada de Robertinho ou Firmininho. Na Inglaterra, ele é Bobby.

E Bobby é demais. É bem verdade que antes de vir para a Europa, seus admiradores eram quase secretos, mas a passagem pelo Hoffenheim, depois de ser fisgado no Figueirense, abriu os olhos dos torcedores pelas bandas de cá. Na temporada 2013/2014, Firmino foi eleito a revelação da Bundesliga e deixou saudades na Alemanha. Atuando de forma consistente por quase cinco anos por lá, fez 153 partidas, marcou 49 gols e deu 36 assistências.

Da Alemanha, Firmino chegou no Liverpool, em 2015, de mansinho. Sempre foi visto, na Inglaterra, com respeito, mas a saída de Coutinho, no início do ano, trouxe protagonismo. Não só em campo, mas também fora dele. Em sua temporada de estreia na Premier League, Firmino marcou 11 gols (mais 11 assistências) em 49 jogos. Na seguinte, foram 12 gols (11 assistências) em 41 partidas. Na atual, já são 21 gols (12 assistências) em 37 jogos.

Na atual edição da Liga dos Campeões, só não tem mais gols que Cristiano Ronaldo e está empatado com Harry Kane na segunda colocação com 7 gols em 7 jogos (mais 4 assistências). Mais do que nunca, o alagoano tem sido alvo de análises, discussões em mesas-redondas e conversas entre os amantes do futebol na Europa.

Os gols, claro, fazem brilhar os olhos, mas são outros números e características do jogador de 26 anos que lhe garantiram uma vaga na Copa do Mundo, como já confirmou o técnico Tite. Entre os principais atacantes da Premier League, incluindo Gabriel Jesus, Agüero e Harry Kane, Bobby é o que mais desarma seus adversários.

Ele tem, no mínimo, o dobro de desarmes que qualquer um deles. É uma qualidade importantíssima numa proposta de pressão alta. A leitura de jogo e a noção de posicionamento de Firmino também são atributos que criam espaços no ataque e fazem a bola girar. Não é à toa que seus companheiros no Liverpool estão fazendo um caminhão de gols.

Por fim, não vou entrar na discussão de titularidade na Seleção, apesar de que na Inglaterra muitos defendem que ele deveria ser a primeira opção (no lugar de Gabriel Jesus), mas vamos lá: após oito temporadas na Europa, atuando em alto nível, com todos esses números, num dos maiores clubes do campeonato que muitos consideram o melhor, se você ainda não se apaixonou por Bobby, eu vou fazer uma última tentativa. Muitos dizem que lhe falta carisma. Pois bem, te convido a pesquisar alguns vídeos de comemoração de Firmino. Tem arrocha, capoeira, dancinha, mergulho e maravilhosos dentes brancos de comercial. Se ainda assim você não for conquistado, eu desisto. Mas não perdoo.

* Clara Albuquerque é jornalista e correspondente internacional na Europa.