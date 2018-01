Trauma? Bahia renovou totalmente as laterais em 2018

Nenhum lateral da temporada passada ficou no Fazendão; time tem quatro novas opções

Mena, Léo, João Pedro e Nino Paraíba são como páginas em branco. Contratados nesta temporada, vão começar a escrever suas histórias no Bahia a partir de quinta-feira (18), quando o tricolor fará o primeiro jogo oficial de 2018. A estreia na Copa do Nordeste será contra o Botafogo-PB, às 21h15, na Fonte Nova.

Ao menos dois deles vão mostrar o cartão de visitas na nova casa. Tentarão conquistar a confiança do técnico Guto Ferreira e a simpatia da torcida tricolor, que no ano passado não teve o coração agraciado por quem passou pelo setor.

Nenhum lateral da temporada passada permaneceu no Fazendão. A renovação de peças renova também a esperança da torcida de encontrar ídolos para as posições. Os treinamentos comandados por Guto Ferreira apontam que João Pedro e Léo serão os titulares na estreia contra o Botafogo-PB.

Nino Paraíba deve começar no banco de reservas, assim como o chileno Mena, que chegou ao Fazendão no dia 8 e, por isso, começou a pré-temporada cinco dias após os demais jogadores. Como a pré-temporada inteira tem apenas 15 dias, isso significa um terço do tempo de preparação.

Como foi em 2017

O rendimento da lateral direita não foi como planejado pela diretoria no ano passado. Contratado do Fluminense para ser titular, Wellington Silva passou mais tempo lesionado e disputou apenas três jogos com a camisa do Bahia. Com passagem relâmpago pelo Fazendão, Régis Souza fez apenas dois. Remanescente de 2016, Eduardo realizou 54 partidas em 2017. Titular absoluto, deu só três assistências e não agradou.

Na esquerda a solução veio da base. Aos 20 anos, Juninho Capixaba desbancou os dois contratados e se firmou na posição no Campeonato Brasileiro. O talento chamou atenção do Corinthians, que o contratou por R$ 6 milhões mais o goleiro Douglas.

Antes de Capixaba, a lateral esquerda foi defendida por Armero, 31 anos, e Matheus Reis, 22. O experiente colombiano, frequentemente convocado para a seleção, nem de longe mostrou o futebol esperado. Aposta da base do São Paulo, Matheus Reis também não convenceu.