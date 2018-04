Travessia de lanchas de Salvador para Mar Grande é suspensa por conta da chuva

Não há previsão para o sistema de transporte seja retomado por conta dos ventos fortes e mar agitado

A forte chuva que atinge Salvador e cidades do Recôncavo baiano nesta sexta-feira (20) obrigou a suspensão da travessia Salvador - Mar Grande e das escunas de turismo. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições de navegação da Baía de Todos-os-Santos são piores que as de quinta (19).

De acordo com a Astramab, não há previsão para o sistema de transporte seja retomado por conta dos ventos fortes e mar agitado. Esse é o segundo dia consecutivo que o sistema está parado.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo vão continuar com conexão em Itaparica. Os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal de Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e de lá atravessam para Morro. Com conexão, a viagem para o Morro dura em média uma hora a mais, chegando a 3h20, mas não altera o valor da tarifa (R$ 95,20).