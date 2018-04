Travessia Salvador-Mar Grande encerra mais cedo neste domingo

Mudança aconteceu por conta de maré baixa; embarques serão até às 18h30, nos dois sentidos

A travessia Salvador-Mar Grande, realizada pelas lanchas que saem do Terminal Náutico da capital, teve o horário alterado por causa da maré baixa. As lanchas vão encerrar mais cedo tanto para quem sai da capital em direção à ilha quando o contrário, neste domingo (15). O horário de encerramento é 18h30, nos dois sentidos.

Até lá, o sistema funciona com saídas a cada 30 minutos. O movimento é tranquilo nos dois terminais de embarque: Vera Cruz (Mar Grande) e Náutico (Salvador). Os catamarãs para Morro de São Paulo encerraram as operações às 14h30, da capital para o Morro. E no sentido inverso, o último horário foi às 15h.