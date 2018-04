TRE-BA abre seleção para estagiários

por Lucy Barreto

Começam hoje as inscrições para participar do processo de seleção pública para estagiários do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). São 63 vagas, sendo 10 para nível médio técnico ou profissionalizante, para os cursos de Auxiliar Administrativo (3), Contabilidade (2), Auxiliar de Enfermagem (1), Edificações (1), Eletrotécnica (1), Técnico em logística (1) e Design gráfico (1) e 53 para nível superior, para Direito (16), Administração (11), Comunicação (7), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Estatística (1), Arquitetura (1), Engenharia Civil (1), Engenharia Elétrica (1), Ciências Contábeis (7), Secretariado (1) e Análise de Sistemas: Desenvolvimento de Sistemas (2), Infraestrutura de TI (2) e Suporte ao usuário (1). Inscrições gratuitas até 20 de abril pelo site www.metropolesolucoes.com.br.

Emprego na Unijorge

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) está com vaga aberta para o cargo de Consultor Comercial. Entre os requisitos estão formação superior completa, experiência com vendas de serviço, preferencialmente produtos de Educação à Distância (EAD). Os interessados deverão encaminhar currículo para currículo@unijorge.edu.br até sexta-feira (13).