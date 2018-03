TRE-BA altera agendamento de biometria em função da Semana Santa

Eleitores poderão agendar o atendimento para os dias 26 e 27 de março e, excepcionalmente, para a semana posterior, de 2 a 6 de abril

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alterou a metodologia do agendamento desta semana em função da Semana Santa. O serviço, que toda sexta-feira abre novas vagas para a semana seguinte, disponibilizará, excepcionalmente nesta sexta (23), além dos horários para a segunda e terça-feira (26 e 27/3), vagas também para a semana posterior, de 2 a 6 de abril.

Assim, os eleitores que tiverem interesse em agendar o atendimento para as próximas duas semanas deverão acessar o site do órgão a partir das 12h desta sexta (23) e selecionar a data e horário de seu interesse.

O TRE interromperá o atendimento ao público a partir da próxima quarta-feira (28/3). O funcionamento normal será retomado na segunda-feira (2/4).

Confira os postos atendimento da capital com agendamento disponibilizado no site do TRE:

Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas

Prefeitura-Bairro Cajazeiras

Prefeitura-Bairro Pau da Lima

Prefeitura-Bairro Barra/Pituba

Shopping Center Lapa

Shopping Paralela

Câmara Municipal de Salvador



SACs

Em razão de parceria com a Secretaria Estadual da Administração (Saeb), a Justiça Eleitoral baiana dispõe também de outros cinco postos de atendimento com hora marcada. Nesses locais, no entanto, o agendamento é feio por meio do site do do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC): www.sac.ba.gov.br. As vagas são oferecidas para o SAC Barra, Cajazeiras, Comércio, Periperi e Servidor (Boca do Rio).

Postos sem agendamento

O atendimento nos cartórios eleitorais, localizados em prédio anexo à sede do Eleitoral, na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, funciona em demanda espontânea, ou seja, por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Outros três postos funcionam mediante distribuição de senha. Na Estação Pirajá do Metrô, são distribuídas 400 senhas, por dia. Já a Estação Bonocô do Metrô e a Estação Ferroviária da Calçada, disponibilizam – cada – 250 senhas ao eleitor. O TRE interromperá o atendimento ao público nesses postos a partir da próxima quarta-feira (28/3). O funcionamento normal será retomado na segunda-feira (2/4).