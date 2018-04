TRE-BA inaugura posto na Estação Detran do Metrô para regularizar título

Cerca de 900 mil documentos foram cancelados na Bahia, sendo 321.549 só em Salvador

A partir dessa quinta-feira (12), mais uma unidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), em parceria com o SAC, vai funcionar na capital. Será na Estação Detran do Metrô, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A divulgação foi feita nessa quarta-feira (11) e é mais um reforço para que os eleitores possam regularizar pendências com a Justiça Eleitoral, incluindo o cadastramento biométrico, que é um procedimento obrigatório para as Eleições 2018. O prazo vai até 9 de maio.

Serão dez guichês, atendendo por demanda espontânea, com a distribuição de 300 senhas, diariamente. Outras três estações - Pirajá e Bonocô do Metrô, além da unidade localizada na Estação Ferroviária da Calçada - atendem sem agendamento, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Veja aqui demais locais para a regularização do título.

Cerca de 900 mil documentos foram cancelados no estado, sendo 321.549 só em Salvador. Desde que foi aberto o período para regularização eleitoral, no último dia 5 de março, 339.790 cidadãos procuraram os cartórios da Justiça Eleitoral na Bahia para resolução de pendências. Desses, 106.119 foram atendidos na capital.

Após o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado em todo país, para a realização das Eleições 2018. O eleitor que teve o título cancelado não poderá votar no pleito de outubro e estará sujeito a outras penalidades previstas em lei.