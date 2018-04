Trecho da orla de Itapuã é entregue com equipamentos de esporte e lazer

Área de 21,5 mil m² próxima ao Farol de Itapuã também conta com quiosques

Os moradores e visitantes do trecho da orla de Salvador nos arredores do Farol de Itapuã ganharam um novo motivo para frequentar o local, antes escuro e sem opções de lazer e saúde. Foi inaugurado nesta terça-feira (3) o novo trecho requalificado pela prefeitura, que vai do entorno do Farol até a curva da casa que pertenceu ao poeta Vinícius de Moraes.

A área de 21,5 mil m² recebeu investimento de R$ 4 milhões, fruto de contrapartida municipal dentro do Programa de Requalificação Urbana de Salvador (Proquali).

"Agora tem condições de a gente aproveitar. Antes era morto, abandonado. Não tinha segurança, nada", recorda a professora de Biologia Selma Pithon. Ela é moradora da rua Flamengo, quase em frente ao Farol de Itapuã, e conta que sempre viu com tristeza o local abandonado.

A aposentada Sônia Portela, 66 anos, concorda a amiga Selma e também comemorou a entrega do local após a reforma. "A vista sempre foi linda, mas não havia onde andar. Agora já estou caminhando por aqui. Tá muito bonito mesmo", declarou.

E não é só quem mora no local que comemorou a novidade. A auxiliar de produção Cristiane Silva, 33, saiu de Fazenda Coutos, no Subúrbio, só para participar da inauguração. "Deu uma valorização na orla. Você se sente mais confortável. Tem mais iluminação também", apontou, antes de começar a sambar com as amigas.

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Divulgação/PMS)

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Divulgação/PMS)

Fim da espera

Renata Prosérpio, representante dos moradores e comerciantes da região, contou que a requalificação do trecho chega após uma espera de 10 anos. "Hoje é um dia de muita alegria. Nós pedimos um trecho que respeitasse a natureza, a beleza do mar, que tivesse quadra, parque infantil, quiosques...", comentou.

Assim como os moradores, o prefeito ACM Neto gostou do resultado e disse do desafio que era tornar o local, mais uma vez, agradável de frequentar. "Nós temos aqui uma vida nova. Era um espaço às escuras, sem equipamentos de lazer, sem condições de aproveitamento verdadeiro pelas pessoas", afirmou.

Novos trechos

Na oportunidade, Neto ainda revelou que o trecho de 6 km que compreende as praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga também passará por reforma. De acordo com o prefeito, o projeto está quase pronto.

O trecho que segue até a Rua K também será reformado. Neto também contou que estão sendo estudadas a requalificação de outros espaços no sentido do Subúrbio Ferroviário.

Convivência e lazer

No trabalho de requalificação, foram feitos serviços de alvenaria de pedra no entorno da área da praia. Foi implantado também um piso intertravado com tela em concreto armado.

Foram erguidos ainda quiosques de serviços, parque infantil, Academia de Saúde, área para capoeira, ciclovia e uma quadra esportiva, além de um estacionamento para 44 veículos.

Através da Secretaria Municipal de Cidade Sustentável e Inovação (Secis), foram plantadas mudas e implantado sistema automatizado de irrigação da grama. Agora são 129 árvores, sendo 65 algodoeiros de praia e 64 aroeiras, todas com porte a partir de 2,5 metros, além de 38 coqueiros e 2 mil ficus de praia e mais arranjos ornamentais que compõem o paisagismo do local.