Trecho da Tancredo Neves será interditado nesta segunda (26)

Interferência acontecerá na região do Shopping da Bahia

Para remover um pilar de concreto que sustentava a antiga passarela da Rodoviária, a CCR Metrô Bahia fará intervenção em um trecho da Avenida Tancredo Neves nesta segunda-feira (26) no final da noite.Três faixas da via, na região do Shopping da Bahia, sentido aeroporto, serão fechadas entre 23h e 05h. Neste período, os veículos irão transitar pelas faixas livres à esquerda e à direita.

Segundo a CCR, a via será sinalizada e contará com agentes de trânsito para orientar os motoristas. Nas próximas duas semanas a Transalvador também vai interditar o trânsito em outros pontos por causa da gravação da próxima novela das 21h. Áreas como Pelourinho, Baixa dos Sapateiros, Comércio e região terão o tráfego alterado em algumas regiões.

Data: 26/03/2018

Horário: 23h às 05h

Operação: Interdição de três faixas da Avenida Tancredo Neves, na região do Shopping da Bahia, sentido Aeroporto.

Desvio: O motorista terá as faixas da direita e esquerda livres para executar o trajeto