Trecho da Vasco da Gama continua interditado e trânsito é intenso

Rompimento de adutora no local provocou alagamento nesta quinta

O trânsito na Avenida Vasco da Gama, na altura do viaduto Rômulo Almeida, continua interditado em virtude das obras da Embasa para reparar a adutora que se rompeu nesta quinta-feira (13). Por causa disso, o trânsito está intenso no local.

O vazamento no local já foi contido, mas operários da Embasa continuam trabalhando no local. A previsão é de que o serviço seja concluído neste sábado (14), e a via deve ser liberada pela Transalvador durante a tarde.

Os veículos que seguem na Avenida Vasco da Gama, sentido Barris, estão sendo desviados para o Dique do Tororó, e retornando nas proximidades do Restaurante A Porteira. A Transalvador orienta os condutores que, se possível, busquem caminhos alternativos, e evitem a região até a conclusão das obras.

Incidente

O rompimento da adutora aconteceu por volta das 6h30 desta quinta. Ao CORREIO, técnicos da Embasa disseram que rompimentos de adutoras são acidentes que "não podem ser evitados".

Apesar do alagamento, muitos pedestres se arriscaram a passar pela água. Para realização do conserto, o fornecimento de água foi interrompido nas localidades: Campo Grande, Canela, Barris, Dois de Julho, Centro Histórico, parte do Santo Antônio e parte da Barra Avenida.