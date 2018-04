Trecho interditado da Vasco da Gama é liberado

Trânsito está normalizado após conclusão das obras da Embasa para reparar avazamento

O trecho da Avenida Vasco da Gama que dá acesso aos Barris já foi liberado no início deste sábado (14), após conclusão das obras da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para reparar a adutora que rompeu na última quinta-feira (12). O vazamento no local já foi contido e os veículos podem seguir normalmente sentido Barris, sem desvio.

Por conta de um vazamento de água oriundo de uma adutora da Embasa, a região ficou congestionada deste a manhã de quinta-feira (12) na região do Dique do Tororó. Em função do alagamento, a Transalvador precisou bloquear o acesso da Avenida Vasco da Gama à Rótula dos Barris, sob o Viaduto Rômulo Almeida.

Teve gente que arriscou atravessar a região alagada, tirando até os sapatos para atravessar a poça d'água que se formou.

Rompimento de adutora bloqueia trânsito no acesso da Vasco aos Barris