Tremor é sentido em SP, Brasília e em diversas regiões do Brasil

Tremor foi reflexo de terremoto de magnitude 6,8 na Escala Richter que atingiu a Bolívia

Tremores foram sentidos em partes de Brasília e de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (02) segundo diversos relatos. A GloboNews mostrou imagens de funcionários que deixaram prédios na Avenida Paulista, na região central da capital. Bombeiros foram chamados em várias partes da cidade por conta da ocorrência. A terra também tremeu no interior de São Paulo e em Estados do Sul do País.

O tremor seria reflexo de um terremoto de magnitude 6,8 na Escala Richter que atingiu a região de Carandayti, na Bolívia, na manhã desta segunda, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), responsável pelo serviço geológico no Brasil, foi consultada pela reportagem, mas ainda não deu retorno.