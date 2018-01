Três adolescentes morrem em acidente 10 minutos depois de roubar carro

Pai e filho ficaram feridos na colisão

Dez minutos após roubarem um carro, três adolescentes morreram em um acidente de trânsito na BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três adolescentes de 12,15 e 16 anos morreram no final da tarde de quinta-feira (25), após o carro em que estavam bater em uma caminhonete.

Eles estavam no Ford Ka de placa PKS 1730 - em alta velocidade na rodovia e acabaram fazendo uma ultrapassaegem irregular. A PRF informou que eles bateram de frente com a caminhonete F250 de placa MQB 4502, onde estavam Belmiro Canzi, 62 anos, que teve ferimentos leves, e seu filho Marcelo Canzi, 40, que também ficou ferido. Os dois foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento de Luís Eduardo Magalhães.

Os adolescentes William da Silva Santos, 16, Walisson dos Santos de Souza, 15, e Kelbert Santos de Souza,12, morreram presos nas ferragens. A PRF não tem detalhes das circunstâncias do roubo do veículo. Os corpos dos adolescentes foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras.