Três empresas receberam mais de um terço dos recursos da Bahiatursa no Carnaval

Valores eram destinados a contratação de patrocínios e artistas para tocar na festa

Três empresas foram destinatárias de mais de um terço dos recursos investidos pela Bahiatursa para a contratação de artistas e patrocínio para eventos no Carnaval da Bahia. Dos R$ 12,7 milhões que serão pagos pelo órgão, de acordo com valores publicados até ontem, R$ 4,6 milhões foram para Marco Aurélio Gil Braz Pinheiro Produções Artísticas (Zum Zum), Maria da Conceição Figueiredo (MCF Produções) e PMKR Produções Marketing e Representações. Elas ainda ficaram com 42,7% dos contratos firmados para a folia na capital e no interior – dos 185, 79 foram para as três. O levantamento foi realizado pela Satélite com base em informações divulgadas nas duas últimas edições do Diário Oficial do Estado.

Valores

Entre elas, a Zum Zum lidera com R$ 2,2 milhões em 45 contratos. A MCF vem em segundo, com R$ 1,2 milhão em 16, seguida pela PMKR com R$ 1,1 milhão em 18 convênios. A primeira foi, também, a que teve maior volume pago pela Bahiatursa no São João passado.

Maiores cachês

No total, Luiz Caldas foi o artista que mais recebeu recursos da Bahiatursa para se apresentar no Carnaval. Por duas apresentações em Salvador, ele ficou com R$ 450 mil. Em segundo vem a banda Parangolé, liderada pelo cantor Tony Salles, cujo cachê foi de R$ 410 mil para três shows na folia, sendo dois na capital e um em Porto Seguro. Em seguida aparece a banda Babado Novo, que levou R$ 300 mil para duas apresentações em Salvador. Empatados na quarta posição estão a banda Duas Medidas e o cantor Ricardo Chaves que receberam, cada, R$ 260 mil para dois shows durante a festa. A quinta posição também tem empate, com o cantor Denny Denan (ex-Timbalada) e a banda Guig Ghetto, ambos com R$ 240 mil.

As estrelas

Luiz Caldas lidera também entre os cachês pagos individualmente por apresentação pela Bahiatursa. Ele tocou na sexta e sábado de Carnaval e levou, por cada dia, R$ 225 mil. Empatados na segunda posição estão a banda Harmonia do Samba e o cantor Bell Marques, com R$ 200 mil cada. Em seguida aparece a cantora carioca Anitta, que abocanhou R$ 180 mil para puxar o Bloco das Poderosas sem cordas na Barra.