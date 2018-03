Três homens são presos tentando roubar cofre de pizzaria no Rio Vermelho 

Trio foi preso em flagrante

Três homens foram presos na madrugada desta terça-feira (27) enquanto tentavam arrombar o cofre de uma pizzaria, localizada na rua da Paciência, no Rio Vermelho. Vanílson de Jesus Teixeira, 25 anos, Ivan do Nascimento, 29, ambos já com passagens pela polícia, e Eduardo Santos da Silva, 41, foram flagrados no momento em que se preparavam para entrar no estabelecimento.

Eles começaram a quebrar a parte externa do estabelecimento comercial para terem acesso ao cofre, mas as equipes chegaram a tempo e evitaram que o roubo acontecesse”, afirmou a comandante 12ª Companhia Independente da Polícia MIlitar (CIPM)_, major Cleide Milanezi.

As equipes foram informadas sobre a ação criminosa por meio de uma denúncia encaminhada à Central de Operações da companhia. Vanílson Ivan e Eduardo foram conduzidos para a Central de Flagrantes.