Três integrantes da torcida organizada Bamor são baleados no Tororó

Três homens foram baleados por volta das 9h deste domingo (08) na sede da torcida organizada do Bahia, a Bamor, no bairro do Tororó, em Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) dois homens em um HB 20 branco efetuaram disparos contra integrantes da Bamor na porta da sede da entidade localizada na Travessa Florêncio Passos, no bairro do Tororó. Neste domingo acontecerá a final do campeonato baiano onde o Bahia e o Vitória disputam o título do estadual de futebol.

Dois dos feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE): Antônio Marcos Sadela, 49 anos, que foi atingido no ombro esquerd e Daniel Sena Duarte, atingido no abdomem direito. Um terceiro elemento conduzido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. O nome dele não foi divulgado.

O CORREIO esteve na sede da torcida organizada mas ninguém quis comentar o ataque assim como os vizinhos do local. A equipe do CORREIO foi expulsa da sede da Bamor durante a apuração da reportagem por dois homens que não se identificaram. Um sem camisa e outro com a moto, parou ao lado do carro da reportagem e desceu. Eles afirmaram que iriam 'descer a porrada' na equipe caso não saíssemos do local.

A SSP-BA informou que a autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

Em 2016, a torcida organizada Bamor foi suspensa de estádios por seis meses pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), da Polícia Milita. A punição acontece por conta de uma briga entre integrantes da Bamor e da Terror Tricolor depois do jogo Bahia x Náutico, em 31 de maio.

Torcida única

Através de ofícios encaminhados à Federação Bahiana de Futebol (FBF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou a adoção de torcida única nos clássicos da final do Campeonato Baiano.

O promotor de Justiça do Consumidor, Olímpio Campinho Júnior, citou os episódios de violência protagonizados por torcedores de Bahia e Vitória no primeiro clássico do ano passado e também no deste ano como embasamento para a nova recomendação “de torcida única nos próximos e futuros jogos de futebol entre E.C. Bahia e E.C. Vitória, quando apenas torcedores dos times mandantes poderão comparecer ao estádio”.

No ofício, o promotor afirmou que a Polícia Militar concorda que "a medida de torcida única é positiva e eficaz para impedir conflitos violentos dentro e fora dos estádios".

A Federação Baiana de Futebol acatou a recomendação. Com isso, todos os ingressos para o primeiro jogo da decisão estadual, domingo (1º), na Fonte Nova, foram destinados a torcedores do Bahia. E só a torcida do Vitória será contemplada no dia 8 de abril, no Barradão.



BAVI de tabus

O retrospecto prova que o Vitória tem amplo favoritismo quando enfrenta o rival Bahia no Barradão. São 51 clássicos, com 26 triunfos do rubro-negro, 14 empates e 11 derrotas - incluindo o W.O. deste ano, que oficialmente ficou com placar de 3x0 para o tricolor.

Ao contrário do que as duas torcidas imaginam, porém, quando o Ba-Vi é pela final de algum campeonato e o jogo da volta é no Barradão, a força da Toca do Leão não se faz tão presente. E isso gera um tabu para o Vitória, que precisa vencer o duelo deste domingo (8), às 16h, para ser tricampeão baiano. O Bahia só precisa do empate, pois ganhou na Fonte Nova por 2x1, domingo passado.