Três pessoas morrem em rodovia após acidente entre caminhões em MT

Acidente ocorreu a 420 km de Cuiabá; motorista de caminhão-tanque saiu do veículo em chamas e sobreviveu

Três pessoas morreram carbonizadas na tarde dessa quarta-feira (17) após a explosão entre caminhões em um acidente, na MT-242, na região de Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e de socorristas, as três vítimas estavam no mesmo caminhão, que atingiu um caminhão-tanque, que explodiu.

De acordo com os bombeiros, o caminhão-tanque seguia pela rodovia estadual, sentido Nova Ubiratã (município a 506 km da capital), enquanto que outro veículo de carga, que teria supostamente forçado uma ultrapassagem, trafegava sentido Sorriso.

Os dois veículos bateram de frente e o caminhão-tanque, que estava carregado com óleo diesel, explodiu. O acidente ocorreu no km 21 da MT-242.

Mesmo em chamas, o motorista do caminhão-tanque conseguiu sair pelo para-brisa. Os socorristas, Fabio Junior e Wagner Lisboa presenciaram a colisão e auxiliaram no resgate das vítimas.

O condutor do caminhão-tanque, Valdecir Sgnori, de 36 anos, foi internado e está en observação no Pronto Atendimento do Hospital Regional de Sorriso. O motorista contou aos socorristas que o caminhão apareceu de repente na frente dele.

De acordo com o soldado Alessandro Luis, do Corpo de Bombeiros, a pista teve que ter interditada para retirada dos veículos e dos corpos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. A informação é do G1.