Três pessoas são mortas e uma é baleada em Itabela, Sul do estado

Polícia suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Trê pessoas fortam mortas e uma ficou ferida depois que bandidos invadiram uma casa no município de Itabela , no Extremo-Sul do estado, na noite desta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h20, na avenida Manoel Carneiro, no centro da cidade, às margens da BR-101.

Ainda segundo a polícia, quando entraram na casa feita em madeira com dois cômodos, foram encontrados três corpos. Neuzane Barbosa dos Santos, Jeniel Nepumeceno de Jesus e um terceiro não identificado estavam mortos. Uma quarta vítima foi encontrada ferida com um tiro na cabeça e foi encaminhada para o Hospital Regional de Eunápolis. A polícia identificou como Wilton Silva de Jesus, que seria o proprietário do local. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

A polícia não sabe informar se eles são parentes. Acredita-se que o crime tem relação com o tráfico de drogas. Os criminosos não foram identificados.