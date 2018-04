Três são presos em perseguição após assaltar ônibus com turistas em Salvador

Com os suspeitos foram apreendidos celulares, bolsas, relógios, alianças e várias carteiras

Três homens foram presos durante uma perseguição após terem assaltado um ônibus de excursão na Avenida ACM, no início da manhã desta segunda-feira (2). O ônibus levava turistas de Pernambuco e foi abordado por quatro homens quando passava pela via de acesso ao viaduto Raul Seixas, no sentido ACM.

Policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) que faziam ronda viram o momento em que os suspeitos desceram do coletivo. Ao se aproximarem do ônibus, as vítimas relataram o assalto aos policiais. Em seguida, a equipe da PM iniciou a perseguição ao carro.

De acordo com a PM, "quando a viatura se aproximou do carro no último retorno antes da avenida Garibaldi, na região da Lucaia, os criminosos perderam o controle da direção e colidiram no meio fio".

Depois do acidente, um suspeito, que estava no banco do carona, desceu do carro e atirou contra os policiais. Houve troca de tiros. Três dos quatro criminosos foram capturados, e um conseguiu fugir.

Com os suspeitos foram apreendidos celulares, bolsas, relógios, alianças e várias carteiras. O registro da ocorrência foi feito na Central de Flagrantes, onde os três criminosos e o material recuperado das vítimas foram apresentados.

“Os policiais estavam muito atentos, pois perceberam logo que o ônibus tinha parado em local proibido e fizeram o acompanhamento sem efetuar disparos, apenas revidaram quando um deles atirou contra a guarnição. Os militares efetuaram a prisão e recuperaram os objetos. O cidadão que identificar alguém em atitude suspeita pode acionar imediatamente os pms da unidade para prestarem este atendimento”, afirmou o major Ceita, da 1ª CIPM.