Triângulo amoroso chega ao fim com revelações em O Outro Lado do Paraíso

Sophia assume não ser mãe de Lívia e ainda a ameaça; saiba curiosidades

Para os noveleiros de plantão que desejam spoleirs sobre a novela das 21h da Globo, as notícias são quentes lá d’O Outro Lado do Paraíso. Ainda nesta quinta-feira (15), Mariano (Juliano Cazarré) revela a Sophia (Marieta Severo) que tem intenção de casar com a namorada sobre a qual não esconde fortes sentimentos. Mesmo sem saber que a eleita do garimpeiro é sua filha Lívia (Grazi Massafera), a vilã se revolta.



Semana que vem

A partir daí, o caso só vai agilizar a chegada de descobertas tensas para o triângulo amoroso, que envolve mãe, filha e um homem que ambas dividiam sem saber da 'coincidência'. É próxima na próxima quinta-feira (22) que o negócio pega fogo, quando Mariano chega à casa de Lívia (Grazzi Massafera) para conhecer a sua família. Sophia fica em choque, mas disfarça e age naturalmente, assim como o próprio Mariano. Logo após, a vilã age contra a filha e tenta convencer Mariano a se afastar de Lívia. E ela vai conseguir o que queria.



No próximo final de semana, no sábado (24), sem sucesso com os planos anteriores, Sophia vai assumir para Lívia que não é a sua mãe. Após explicar o caso, em tons raivosos, a vilã ainda vai ameaçar a moça para que ela se afaste de Mariano. Atordoada, Lívia vai terminar a relação de vez, entrando em uma fase de tristeza preocupante para todos ao redor, e fazendo com Tomaz perca muito do seu encanto por quem ele considera mãe.