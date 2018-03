Tribunal de Justiça oferece exames e serviços grátis em Salvador

Mamografia, dentista, medição de pressão ocular, arterial e glicemia e nutricionista são alguns dos serviços gratuitos na programação de uma semana que comemora o Dia Internacional da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próxima quinta-feira (8), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) promove diversas ações, dentre elas palestras e discussão de temas de enfrentamento à violência contra a mulher e a realização gratuita de exames. Os eventos acontecerão entre os dias 5 e 9 de março.

Além das palestras e dos serviços, o TJ-BA realiza a campanha Armário Solidário para arrecadar roupas, sapatos e bijuterias para doação às instituições do Grupo de Trabalho da Rede de Proteção à Mulher. O posto de recolhimento dos donativos está localizado na Praça de Serviços do edifício-sede do TJBA, no Centro Administrativo da bahia (CAB).

Confira a programação e os serviços que serão oferecidos:

Exames

A Feira de Serviços promovida pelo TJ-BA conta com mamografia e outros exames realizados gratuitamente entre os dias 5 e 9 de março. Serão distribuídas cem senhas por dia para os atendimentos, a partir das 8h. As ações serão realizadas na sede do TJ-BA, das 9h às 17h.

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos poderão realizar mamografia pela Unidade Móvel do Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama, no CAB. Alguns serviços odontológicos e outros exames, como medições de pressão ocular, arterial e glicemia, serviço nutricional e atendimento estético também serão disponibilizados. Para o atendimento é necessário levar original e cópia do Cartão SUS, documento de identificação com foto e comprovante de residência recente.

A Feira de Serviços conta também com o cadastramento para o Bolsa Família, além de atendimento pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras), com orientações para o convívio sociofamiliar, e pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), que desenvolve ações sociais voltadas ao cidadão ou família em situação de violação de direitos.

Ações do TJBA são em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (Imagem: Reprodução/TJBA)

Palestras

A abertura das palestras será nesta segunda-feira (5), às 13h30. Participarão da cerimônia o presidente do TJ-BA, desembargador Gesivaldo Britto, e a presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA, desembargadora Nágila Brito.

A juíza Tatiane Moreira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, fará a palestra intitulada “Abuso sexual nos transportes públicos: pelo direito das mulheres transitarem em segurança”. Em seguida, a professora na área de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Ana Gabriela Ferreira apresentará o tema “Feminicídio – Cultura e discurso judicial”.

Após as exposições, o público poderá fazer perguntas e debater os temas com as expositoras. As palestras são abertas ao público e a participação é gratuita. Os debates também serão transmitidos pelo canal do YouTube do TJ-BA.

Para finalizar as ações da Semana da Mulher, o Tribunal promove na sexta-feira (9), uma reunião da Rede de enfrentamento à violência contra a Mulher, às 9h30, no auditório da sede, no CAB. O objetivo é contribuir para minimizar situações de violação de direitos e fortalecer a rede de proteção.

As ações estão inseridas na 10ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, que acontece em todos os Tribunais de Justiça, na tentativa de sensibilizar a sociedade e concentrar esforços na luta contra a violência doméstica.