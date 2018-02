Tricolor joga mal e empata por 0x0 com o lanterna Jacobina

Bahia teve o goleiro Douglas expulso no 1º tempo e não conseguiu marcar

O adversário era o lanterna do Campeonato Baiano e Guto Ferreira colocou aquilo que tinha de melhor em campo. No entanto, o Bahia voltou a apresentar um futebol muito pobre, sem criatividade e só empatou por 0x0 com Jacobina, no estádio José Rocha. O resultado manteve o tricolor fora da zona de classificação para as semifinais, composta pelos quatro primeiros colocados.

Na escalação inicial, Guto promoveu Kayke novamente entre os titulares, muito em virtude da melhora da equipe com a entrada do centroavante no triunfo por 2x0 sobre o Altos, pela Copa do Nordeste. Allione na vaga de Vinicius foi a outra surpresa do treinador, que também contou com o retorno de Edson e Nino Paraíba, que estavam machucados.

No início da partida, o Bahia teve duas boas chances pelo lado esquerdo de ataque. Na primeira, Zé Rafael recebeu bom passe de Léo e chutou cruzado buscando Kayke, mas o goleiro do Jacobina tocou na bola antes que o atacante complementasse. Na segunda, Zé foi lançado por Nino e pegou de primeira, com o pé esquerdo, mas mandou por cima.

As duas equipes mostravam pouca criatividade. O tricolor, mais uma vez, encontrava bastante dificuldade para construir boas jogadas. As alternativas eram sempre os passes longos e cruzamentos. Triangulações praticamente não existiam.

O jogo só esquentou aos 39 minutos, quando Lucas Fonseca recuou mal de cabeça e deixou Michael cara a cara com Douglas. O atacante do partiu em velocidade e tentou driblar o camisa 1 do Esquadrão, mas foi derrubado a um passo da grande área, provocando a expulsão do goleiro. Guto foi obrigado a sacar Allione para colocar Rafael Santos, que estreou pelo tricolor. Na cobrança da falta, a bola explodiu na barreira.

Na volta do intervalo, Guto fez mais uma modificação e colocou Vinicius no lugar de Elton. A desvantagem numérica fez o Bahia se organizar em duas linhas de quatro e por isso a necessidade de um jogador com maior poder de construção atuando por dentro, ao lado de Edson.

O time, no entanto, continuou sem conseguir criar oportunidades de gol. O Jacobina, mesmo com um jogador a mais, esbarrava nas suas próprias limitações. A última cartada de Gordiola foi a entrada de Junior Brumado no lugar de Kayke, que praticamente não foi acionado durante toda a partida.

Até o apito final, o jogo se manteve na mesma pegada, sem sequer um lapso de inspiração de alguma das equipes. Na quarta-feira (7), o Bahia recebe o Vitória da Conquista, na Fonte Nova, às 18h30. Depois disso, serão 11 dias de "descanso" até o clássico contra o Vitória, no dia 22 de fevereiro, às 16h, no Barradão, pelo Baiano.