Tricolor terá pelo menos quatro desfalques contra o Atlântico

Jogadores expulsos no Ba-Vi terão que cumprir suspensão; titulares Lucas Fonseca e Vinícius estão entre eles

Guto Ferreira vai promover mudanças na equipe para o confronto de domingo (25), contra o Atlântico, às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Não que o técnico tricolor tenha afirmado isso, mas as necessidades obrigarão Guto a mexer no time.

A princípio, ele não terá o zagueiro Lucas Fonseca e o meia Vinicius, ambos expulsos na confusão do último Ba-Vi. Além deles, os reservas Edson e Rodrigo Becão também são desfalques pelo mesmo motivo.

O capitão Tiago, que foi substituído no triunfo sobre o Náutico por 2x1, com dor na coxa, se reapresentou melhor e não deve ser problema. O goleiro Douglas, que sofreu um corte no pé e foi desfalque na última partida, ainda é dúvida. Com os desfalques de Lucas e Vinicius, a tendência é que Douglas Grolli e Allione ganhem uma vaga no time.