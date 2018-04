Tricolor terá retornos de titulares contra o Internacional

Jogadores que estavam em Salvador se juntam à delegação para treino em São Paulo

Apenas o goleiro Douglas, dos considerados titulares, começou jogando na derrota para o Blooming. No entanto, contra o Internacional neste domingo (15), às 16h, no Beira Rio, Guto vai escalar o que tem de melhor no momento e até nove mudanças devem ser feitas.

Além dos retornos de Nino Paraíba, Zé Rafael, Marco Antônio e Edigar Junio, que ficaram no banco de reservas na Bolívia, outros cinco jogadores se juntam nesta sexta-feira à delegação tricolor em São Paulo e todos eles devem iniciar a partida no Beira Rio.

São eles o capitão Tiago, o lateral Léo, os volantes Gregore e Elton, além do meia Vinícius. Lucas Fonseca, que saiu sentindo dores na coxa no Ba-Vi da final do estadual não teve lesão detectada, mas será preservado por precaução e só volta a ficar à disposição da comissão técnica para a segunda rodada, quando o Bahia enfrenta o Santos na Fonte Nova, às 16h, dia 21.

Com isso, Douglas Grolli e Rodrigo Becão disputam posição para formar a dupla de zaga com Tiago. O primeiro leva vantagem. O time deve ir a campo com Douglas, Nino, Tiago, Grolli e Léo; Gregore e Elton; Zé Rafael, Vinicius e Marco Antônio; Edigar Junio.