Tricolor visita o Náutico em busca de vaga antecipada

Caso vença, time de Guto Ferreira pode se garantir nas quartas de finais a depender do resultado de Altos-PI x Botafogo-PB, que jogam segunda-feira (12)

A temporada de 2018 não começou bem para o Bahia. No primeiro jogo do ano, diante do Botafogo-PB, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, derrota por 1x0. Na estreia do estadual, fora de casa, diante do Bahia de Feira, novo revés, pelo mesmo placar.

Dali para frente, no entanto, o time de Guto Ferreira não mais perdeu. Foram 8 triunfos e dois empates. Na última quarta-feira, inclusive, goleou o Jequié por 6x1 e se garantiu nas semifinais do Campeonato Baiano como segundo colocado, com 20 pontos. É detentor também do melhor ataque e defesa da competição, com 21 gols marcados e seis sofridos, em nove jogos.

Com o primeiro objetivo cumprido, chegou a vez do tricolor tentar o mesmo no Nordestão. Neste sábado (10) às 16h, diante do Náutico, na Arena Pernambuco, em Recife, o Bahia pode se classificar antecipadamente. Para isso, tem que vencer e torcer por uma derrota ou empate do Altos-PI diante do Botafogo-PB, segunda-feira (12), às 21h30, em Teresina.

Artilheiro e líder de assistências da equipe no ano, o meia Vinícius ressaltou a importância da partida. “A gente vai com o pensamento da classificação, claro, com respeito, mas sempre pensando no triunfo. A gente vai trabalhar. Todos os jogadores que estarão à disposição. Tenho certeza que Guto vai colocar o melhor time para conseguir essa classificação, que vai ser fundamental”.

Os cinco gols e cinco assistências na temporada podem aumentar já no confronto de hoje, caso a famosa ‘lei do ex’ entre em ação. Vinicius já teve duas passagens pelo Náutico. “Se Deus quiser, vai acontecer. Como falei no primeiro jogo da lei do ex e aconteceu. Espero que prevaleça de novo lá. Mas vamos ver, né?!”, comentou aos risos.

Apesar da brincadeira, o camisa 29 admitiu que será um jogo “especial”. “Jogar a primeira vez contra o Náutico em Pernambuco, onde fui muito feliz em 2014. Em 2016, também fui muito feliz. Conheço lá, é muito complicado de jogar. O clube vem numa boa fase, se não me engano, passou em primeiro no estadual. A gente vai respeitando, só que a gente sabe que se ganhar o jogo, a gente praticamente se classifica e elimina o Náutico”, analisa o meio-campista.

Mudanças

Guto Ferreira terá retornos importantes contra o Timbu. A dupla de zaga titular, Tiago e Lucas Fonseca, volta à equipe. O capitão se recuperou totalmente de uma lesão na panturrilha, enquanto Lucas havia sido apenas poupado contra o Jequié.

Quem também vai retomar a titularidade é Edigar Junio. O camisa 11 entrará na vaga de Régis, que sequer foi relacionado, por conta de um incômodo muscular. O lateral-direito João Pedro, com dores no joelho, também foi vetado pelo Departamento Médico do clube. Além deles, Mena e Gregore seguem fora. O lateral está com um problema na coxa, enquanto o volante tem lesão na panturrilha.

Guto deixou duas dúvidas na escalação. Nilton e Edson disputam uma vaga no meio. O segundo foi titular na última partida e deve ser mantido. No ataque, Brumado deve seguir entre os 11 iniciais, mas tem a sombra de Kayke.