Tricolores elogiam desempenho da equipe contra paraibanos

Para atletas e técnico Guto Ferreira, time está numa crescente na temporada

Uma partida segura e com bom desempenho. Assim os atletas do Bahia e o técnico Guto Ferreira viram o triunfo da equipe por 2x0 contra o Botafogo-PB, na noite desta quinta (29), em João Pessoa. O resultado classificou o Esquadrão para as quartas de final da Copa do Nordeste como líder do Grupo C.

"Quando você tem o desempenho que tivemos no ano passado, você tem um peso. Tivemos problemas com essa pré-temporada, mas tivemos os dois últimos jogos sólidos, contra a Juazeirense e hoje (quinta, 29). Importante para a moral, para a autoestima", afirmou Guto, campeão do torneio com o tricolor em 2017.

O lateral-esquerdo Leo celebrou a segurança do time na partida. "Muito mais que o triunfo, foi (importante) a forma que a gente dominou o jogo. Foi competente o jogo todo e mereceu essa conquista", disse. O volante Gregore endossou. "Foram bons a vitória e o desempenho. Aconteceu natuaralmente, conseguimos impor nosso ritmo e conseguimos a nossa classificação".

Agora, os jogadores só pensam em descansar. Afinal, domingo (1º), tem Ba-Vi, o primeiro das finais do Campeonato Baiano. "Vai ser uma festa bonita lá (na Fonte Nova), mas vamos procurar descansar e nos preparar mentalmente", disse Gregore. "Nesse momento é descansar, temos viagem de volta para Salvador. Estamos numa crescente, poucos ajustes a fazer. Estamos muito confiante para a primeira partida da final", avaliou o goleiro Douglas.