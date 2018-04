Trio de arbitragem de Vitória x Flamengo é afastado pela CBF

Entidade considerou "fora do comum" os erros da partida

O árbitro Wagner Reway e os auxiliares Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando, responsáveis pela partida Vitória 2x2 Flamengo de sábado (14), no Barradão, passarão por um período de “reorientação”, segundo confirmou neste domingo (15) a Comissão de Arbitragem da CBF.

A entidade considerou “fora do comum” os erros na partida, que interferiram diretamente no placar. Até que sejam reavaliados, o trio apitará somente partidas da Série B.

Primeiro, Reway marcou pênalti e expulsou Everton Ribeiro quando o flamenguista impediu o gol do Vitória com o rosto, e não com as mãos. Depois, não anulou o segundo gol do Flamengo, quando Willian Arão estava em posição claramente irregular.