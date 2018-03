Trump anuncia expulsão de 60 russos do país entre diplomatas e funcionários

Medida é uma retaliação contra o envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra, idealizado por Moscou

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a expulsão de 60 russos entre diplomatas e funcionários do governo do solo estadunidense e o fechamento do consulado da Rússia em Seattle. A medida também foi adotada por outros países, que reduziram a presença diplomática russa em seu terrítório.

De acordo com o G1, a decisão é uma retaliação contra o envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra que, segundo Londres, foi arquitetado por Moscou. O governo russo nega o envolvimento no caso.

Ainda conforme o G1, a Associated Press informou que fontes do governo americano afirmam que os russos expulsos eram "espiões trabalhando nos EUA sob uma capa diplomática". Também estão na lista do governo russos que integravam a missão do país nas Nações Unidas.

Os diplomatas e funcionários do governo expulsos terão sete dias para deixar os EUA. Eles não tiveram seus nomes divulgados e, segundo a Associated Press, pediram anonimato. Segundo essas mesmas fontes, o consulado de Seattle recebeu maior atenção por parte dos serviços de inteligência por causa de sua proximidade com a Base Naval dos EUA.

O movimento é uma das ações mais severas do governo Trump em direção a Moscou e ao presidente russo, Vladimir Putin. Menos de uma semana atrás, o líder americano cumprimentou Putin por sua reeleição, mas não entrou no assunto do envenenamento.

Outros países

Ao todo, 14 países da União Europeia adotaram medidas contra Moscou. A França e a Polônia determinaram a saída de quatro diplomatas cada um. A Ucrânia expulsou 13 diplomatas; e a Lituânia, três diplomatas além de banir 44 russos de entrar em suas fronteiras.

O ministro polonês de relações Exteriores polonês, Jacek Czaputowicz, afirmou que eles terão até 3 de abril para deixar o país.

No último dia 14, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos da Inglaterra. Os contatos bilaterais de alto nível com a Rússia também foram suspensos.

Na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já havia comentado sobre a possibilidade de que os estados-membro da União Europeia adotassem medidas contra Moscou.

Envenenamento

Sergei Skripal, de 66 anos, e sua filha Yulia, de 33 anos, foram contaminados por um agente nervoso na cidade britânica de Salisbury, em 4 de março. Eles foram encontrados inconscientes em um banco da catedral da cidade e foram levados ao hospital, onde estão internados em estado crítico. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

Skripal traiu dezenas de agentes russos para a inteligência britânica antes de ser preso, em Moscou, em 2004. Ele foi sentenciado a 13 anos de prisão, em 2006, e em 2010 recebeu refúgio do Reino Unido, após ser trocado por espiões russos.