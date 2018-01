Trump completa um ano na Casa Branca com pior aprovação da história

57% da população desaprova o trabalho de Trump, que hoje completa 1 ano no poder

O magnata Donald Trump completa hoje um ano como presidente dos Estados Unidos. Já se vão 12 meses de muitas frases (ou postagens no Twitter) com posições polêmicas sobre assuntos delicados como religião, imigração, guerra e meio ambiente.

Ontem, véspera desse primeiro aniversário na Casa Branca, o presidente ganhou novamente as páginas de notícias internacionais, desta vez com um recorde de impopularidade. Apenas 39% dos americanos aprovam as medidas do governo Trump, o nível mais baixo registrado por um “presidente moderno” na história, segundo a consulta, elaborada pela NBC junto com o jornal The Wall Street Journal.

Além disso, 57% da população desaprova o trabalho de Trump e 51% rejeita “fortemente” seu desempenho desde que chegou à presidência. Por outro lado, um de cada quatro americanos (26%) aprova a atuação do republicano, que tomou posse do cargo em 20 de janeiro de 2017.

Outro dado curioso da pesquisa revela que, entre as afirmações escolhidas pelos consultados para definir como se sentiram com o primeiro ano desta presidência, 38% disse estar “nervoso”; 24%, “assustado”; 23%, “esperançoso”; 12%, “orgulhoso”; e 11% “irritado”. Em comparação com os últimos presidentes, a aprovação de Trump se distancia muito da de outros governantes no seu primeiro ano: o também republicano George W. Bush registrou 82%, enquanto os democratas Bill Clinton e Barack Obama conseguiram 60% e 50%, respectivamente.

Governo paralisado

Para completar o inferno astral do presidente nesta véspera de aniversário, o governo está prestes a paralisar por falta de recursos para financiamento de agências federais mesmo depois de longas negociações. A Câmara aprovou nesta madrugada uma proposta que impede a paralisação do governo, mas a medida ainda precisa ser aprovada até o fim do dia no Senado para entrar em vigor — o que é improvável. E mesmo diante do caos iminente da paralisação, Trump prolonga o impasse do orçamento por uma bandeira que não encontra eco entre aliados do governo: a questão do muro na fronteira com o México.

Nestes 12 meses de polêmicas, foram muitas as vezes que o presidente americano esteve no centro das notícias mundiais. Como não dá para relembrar todas, escolhemos algumas entre as mais marcantes para “comemorar” a data. Confira abaixo.

De polêmica em polêmica, no entanto, Trump conseguiu implementar algumas de suas propostas, como a reforma fiscal e a restrição à entrada de estrangeiros de alguns países nos EUA, sob a alegação de defender a segurança do país.