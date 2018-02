Trump pede US$ 18 bilhões para construir muro na fronteira

Presidente dos EUA apresenta hoje (12) o orçamento que ainda inclui intensificar gastos militares

O presidente norte-americano, Donald Trump, apresenta nesta segunda-feira (12) o segundo orçamento para tentar cumprir a promessa de intensificar gastos militares.

Trump também vai solicitar fundos para a construção do muro na fronteira com o México e programas de tratamento contra opioides.

De acordo com informações do G1, o comunidado foi feito pelo diretor do orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, na noite do último domingo (11). A proposta orçamentária deve desagradar conservadores, que temem que os republicanos estejam rumando para um déficit fiscal.

Muro em fronteira

O plano incluirá US$ 200 bilhões de investimento em infraestrutura e mais de US$ 23 bilhões para a segurança de fronteira e o controle da imigração, incluindo US$ 18 bilhões para a construção de um muro ao longo da fronteira entre os EUA e México.

A proposta financiará "uma defesa nacional robusta e recomposta", afirmou Mulvaney.

Mas o comunicado também acrescentou que o plano recomendará cortes que reduzirão o déficit em US$ 3 trilhões ao longo de 10 anos.

"O orçamento de fato empurra a trajetória para baixo", argumentou Mulvaney no programa "Fox News Sunday", mais cedo no domingo. "Ele realmente nos leva de volta ao equilíbrio. Ele nos afasta dos déficits de trilhões de dólares".

O pedido de orçamento será apresentado ao Congresso poucos dias depois de Trump ter assinado um acordo de gastos bipartidário concebido pelos parlamentares.

A medida aumentará os gastos domésticos em US$ 300 bilhões ao longo de dois anos, incluindo US$ 165 bilhões em gastos com a defesa e US$ 131 bilhões em investimento doméstico não relacionado aos militares.