Trump questiona o interesse de Israel e dos palestinos em fazer as pazes

Declaração foi concedida ao jornal do bilionário Sheldon Adelson, apoiador de Trump e partidário de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não tem certeza de que Israel esteja interessado em fazer as pazes com os palestinos. Em uma entrevista publicada neste domingo no jornal Israel Hayom, Trump é citado dizendo que os palestinos "não estão procurando fazer as pazes" e tampem questiona o interesse de Israel em chegar a um acordo, dizendo: "Eu não tenho necessariamente certeza que Israel está procurando fazer as pazes". Ele afirma que os judeus dos assentamentos da Cisjordânia "complicam muito" a pacificação.

O presidente falou a um jornal de propriedade do bilionário americano Sheldon Adelson, um apoiador de Trump e partidário de Israel.

A abordagem de Trump em relação a Israel parecia ser mais leniente do que em relação aos palestinos, com quem ele se complicou desde o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, no ano passado.