TSE aprova voto impresso em parte das urnas nas eleições deste ano

30 mil urnas eletrônicas devem passar por verificação pública

Foi aprovado nesta quinta-feira (1) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a resolução com regras para verificação do voto impresso em 30 mil (5%) das 600 mil urnas eletrônicas nas eleições deoutubro deste ano. Os procedimentos e regras para a implantação do voto impresso já haviam sido divulgados na segunda-feira (26) pelo TSE.

De acordo com a resolução, a Corte deve realizar uma verificação pública, aberta a todos, dos resultados de parte da eleição, captados em algumas urnas com os votos impressos emitidos delas.

A verificação será feita por equipe de servidores da Justiça eleitoral e com participação de fiscais representantes de partidos. Ela deverá ser

realizada em apenas um local de cada estado, escolhido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) daquela unidade da federação.

Não são todas as urnas com impressoras que terão votos verificados. O TRE irá divulgar, 20 dias antes do primeiro turno, local, data e hora da verificação, que será realizada até quatro dias após a votação. As urnas com impressoras que terão os votos conferidos serão escolhidas dois dias após a votação.

Este ano as eleições serão para presidente, governador, senadores, deputados, prefeito e vereadores.