Tuca é convidado da Orquestra Jovem Gerais

Apresentação gratuita acontece nesta quarta (28) no Teatro Vila Velha



A ONG mineira Orquestra Jovem Gerais se apresenta pela primeira vez em Salvador, hoje, no Teatro Vila Velha. Com regência do maestro Renato Pedrosa, o concerto traz músicas de compositores brasileiros como Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim e Pixinguinha, além de obras que fizeram sucesso na voz de grandes intérpretes, como Elis Regina.

Na visita baiana, o grupo conta com participação especial do cantor Tuca Fernandes, que já fez outras parcerias com a ONG e promete levar seu toque soteropolitano. Teatro Vila Velha (Passeio Público).



Serviço

Quarta-feira (28), às 20h.

Gratuito.