Túlio Gadêlha declara saudades de Fátima: 'Vem logo minha papangua'

Jornalista está de férias no Ceará

Namorado de Fátima Bernardes, o advogado Túlio Gadêlha usou as redes sociais neste domingo (21) para mostrar que está com saudades da jornalista. Através do Instagram, ele declarou que espera a chegada da amada. “Vem logo minha papangua”, escreveu o pernambucano, que ainda listou hashtags em referência ao Carnaval das cidades de Olinda e Recife.

Diante da foto, seguidores de Gadêlha escreveram desejando “vida longa” ao casal. “Mostra a Fátima os encantos de Recife”, escreveu uma usuária da rede. Outra disse que a jornalista já devia conhecer o Carnaval da região, mas completou: “Eita danado que esse ano vamo ver falar demais desse frevo kkkkkkk”.

Fátima, por sua vez, está de férias no Ceará. Ela, que viajou para a praia de Jericoacoara com os filhos Vinícius e Beatriz, também está usando as redes sociais para registrar os momentos de descanso. “#nasferiasagenteridetudo”, postou a jornalista, em seu perfil no Instagram.