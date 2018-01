Tulipa Ruiz realiza show no Teatro Castro Alves nesta sexta (26)

Paulista traz seu mais novo trabalho, TU, que tem um formato intimista com músicas inéditas e releituras de seu repertório

A cantora e compositora paulista Tulipa Ruiz se apresenta em Salvador nesta sexta-feira (26). O show, que será realizado no Teatro Castro Alves (TCA), às 21h, traz seu mais novo trabalho, o quarto álbum intitulado de TU e que tem um formato intimista com músicas inéditas e ainda releituras de seu repertório.

Com nove hits, o disco gravado em Nova York com lançamento 100% em formato digital pela ONErpm e aposta em mercado internacional conta com produção de Gustavo Ruiz (irmão e parceiro de Tulipa) e de Stéphane San Juan. Das regravações, destaque para Pedrinho e Desinibida, parceria com o músico português Tomás Cunha Ferreira, da banda Os Quais; Algo Maior (de Tulipa, Gustavo e o pai Luiz Chagas) e Dois Cafés (de Tulipa e Gustavo).

Já das novas, Pólen, Game e Tu em parcerias com Gustavo; Terrorista del Amor em uma composição coletiva e Pedra que fecha o disco. O CD ganha destaque ainda com dois convidados muito especiais, Mauro Refosco em Algo Maior e Adan Jodorowsky em Terrorista del Amor.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA, SAC´s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

Serviço

O quê: Show de Tulipa Ruiz

Quando: 26 de janeiro (sexta-feira), às 21h

Local: Teatro Castro Alves

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido

Informações: (71) 3003-0595

Classificação: 10 anos