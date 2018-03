Turismo: 200 mil vagas de qualificação

por Lucy Barreto

O Governo Federal está com inscrições abertas para mais de 200 mil vagas de qualificação em turismo. Os 24 cursos são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas até 19 de março pelo portal http://sistec.mec.gov.br/meu-cadastro. Na lista de oferta do programa Pronatec Turismo Voluntário estão cursos de Inglês básico, Espanhol básico, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Mensageiro, Recepcionista, Reciclador, Agente de Microcrédito, Produtor de Cerveja, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, entre outros.

Estágio na White Martins

A White Martins está com 40 vagas de estágio abertas para unidades na Bahia, além de outras nove cidades. São oportunidades para estudantes de vários cursos, entre eles administração, comunicação, economia e engenharias. Inscrições até 1º de abril pelo site www.whitemartins.com.br.