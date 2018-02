Turismo brasileiro em Portugal quebrou recorde em 2017; Veja dicas

Número de brasileiros cresceu 39%, atingindo o registro de 869 mil turistas que visitaram o país ano passado; saiba tudo sobre alguns dos principais destinos de lá

Nunca houve tantos turistas brasileiros em Portugal. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 869 mil brasileiros visitaram o país, um recorde absoluto, superando os 624 mil do ano anterior.

Entre os maiores mercados emissores de turistas para o Portugal, o Brasil é o que mais cresceu, registrando um aumento de 39% em relação a 2016. Vale destacar também que o país é o líder absoluto de visitantes fora da Europa, à frente dos EUA (685 mil). Em termos gerais, o Brasil aparece em quinto lugar, atrás apenas de Reino Unido, Alemanha, Espanha e França.

A Adega Mayor, no Alentejo, é uma das atrações do interior de Portugal

Sempre antenado com as tendências de viagem, o BAZAR já fez várias reportagens sobre turismo no pequeno país europeu. Confira:

Tem essa sobre o que fazer em 24 horas em Lisboa, capital portuguesa

Já essa aqui é para quem tem um pouco mais de tempo na maior cidade do país

Pra quem quer comer bem em Lisboa, ficam aqui as dicas

Do ladinho de Lisboa tem Sintra, que é uma cidadezinha cheia de palácios, que parece cenário de conto de fadas

Um pouco mais longe, fica o Alentejo, região bucólica, famosa pelos vinhos, embutidos artesanais e cerâmicas coloridíssimas

Porto fica ao norte e é a segunda maior cidade do país. Famosa pelo vinho produzido an região, abriga ainda uma das mais belas livrarias do mundo

Já quase na fronteira com a Espanha, o bom-humor dá o tom da festa de Santa Bebiana, protetora dos que bebem e padroeira do vinho

O crescimento não se resumiu apenas aos grandes centros, mas a todas as outras regiões, incluindo as ilhas, com destaque para Centro (43%), Algarve (58%) e Açores (141%). “Isso mostra que os brasileiros não se limitam apenas aos grandes centros como Lisboa e Porto, mas também optaram pelo o interior e as ilhas. Não é exagero dizer que o Brasil está redescobrindo Portugal por todos os cantos”, diz Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil.

Boa fase

Em números gerais, Portugal recebeu 20,6 milhões de turistas, 9% a mais que o ano passado, sendo 12,6 milhões de estrangeiros, o que também representa um recorde histórico. A receita com hotelaria também registrou elevado crescimento de 16,6%, com gastos totais de turistas estimados em 3,4 bilhões de euros (considerando também os visitantes locais). As receitas com turismo e viagens representam 10% do Produto Interno Bruto (PIB) português, que cresceu no patamar de 2,7% no último ano.