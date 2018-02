Turista do Ceará é estuprada dentro de casa alugada na Barra

Criminoso foi preso em flagrante por policiais da 14ª Delegacia (Barra)

Uma enfermeira, turista do Ceará, foi estuprada no bairro da Barra, próximo ao circuito do Carnaval, na tarde desta sexta-feira (9). O crime aconteceu dentro da casa alugada pela vítima e uma amiga, que foram ameaçadas de morte por Adriano Silva Conceição dos Santos. O criminoso foi preso em flagrante no mesmo dia por agentes da 14ª Delegacia (Barra).

Adriano responde a dois inquéritos por assalto (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A enfermeira e a amiga dela, uma psicóloga também do Ceará, chegaram em Salvador na quinta-feira (8) e alugaram uma casa numa localidade nas proximidades do Morro do Gavazza, na Rua Professor Lemos Brito. Era a primeira vez que elas estavam em Salvador. “Elas alugaram o local sem saber que era uma favela. O criminoso morava lá e sabia onde elas estavam”, declarou a delegada Carmen Dolores Bittencourt, titular da 14ª Delegacia.

O estupro aconteceu por volta das 11h. Armado com uma faca, Adriano e ameaçou as duas mulheres e exigiu dinheiro. Além de roubar as mulheres, estuprou uma delas. As vítimas prestaram queixa na 14ª Delegacia logo após o criminoso deixar a casa alugada por elas.

“Quando nos informaram, uma equipe da unidade foi até o local e uma testemunha descreveu o perfil do suspeito, que bateu com as características do criminoso informadas pelas vítimas. Então, chegamos ao autor do crime, um morador da localidade”, contou a delegada.

Adriano foi reconhecido pelas mulheres por uma tatuagem no braço direito e um ferimento recente na perna. Ele já responde a dois inquéritos por assalto, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Itabuna. A vítima foi encaminhada para realizar exames médicos, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ainda de acordo com a delegada, as vítimas permanecerão em Salvador. “Apesar do problema, eles estão satisfeita com o trabalho da polícia. Enviaram mensagens agradecendo e ficarão em Salvador, mas em outro endereço”, disse a delegada. Adriano foi encaminhado para audiência de custódia.