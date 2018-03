Turista inglesa desaparece em mata do Rio Grande do Sul

Katherine Sarah Brewster, de 27 anos, saiu para caminhar em direção a uma mata e não retornou mais

Foto: Reprodução

Agentes de Polícia Civil da pequena cidade de Alpestre, na região norte do Rio Grande do Sul, realizam buscas desde o início da tarde desta quarta-feira, 28, a uma turista inglesa desaparecida desde o domingo, 25. Katherine Sarah Brewster, de 27 anos, saiu para caminhar em direção a uma mata e não retornou mais.



Natural de Londres, a britânica chegou ao município gaúcho há cerca de um mês e se hospedou em uma casa na Vila Dom José.



"Ela estava hospedada junto a uma comunidade alternativa que vive afastada da cidade, bem no interior. A comunidade se chama Unipermacultura. Um dos integrantes que veio nos comunicar sobre o desaparecimento dela", disse o delegado Ercílio Carletti, responsável pelo inquérito.



Segundo as investigações, Katherine tinha o costume de caminhar na mata e praticar meditação.



O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a coordenação da Unipermacultura, que é um espaço educativo dedicado em divulgar e descentralizar a ciência da permacultura, um sistema de planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza.



Conforme o coordenador da entidade, Clairton da Silva, Katherine nunca participou de nenhum projeto, não se hospedou na comunidade agrícola e tampouco tem algum vínculo com o grupo.



"O que se sabe é que ela estava hospedada na residência de um casal localizada muito próximo à Unipermacultura", explicou o coordenador.



Informações preliminares da Polícia Civil apontam que a britânica desapareceu levando o passaporte e o cartão de crédito A polícia do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está em alerta sobre o paradeiro da estrangeira, e o Consulado Britânico, com sede em São Paulo, já comunicou o desaparecimento da mulher aos familiares.