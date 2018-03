'Uber da medicina': atendimento médico domiciliar via aplicativo é regulamentado

Algumas regras foram estabelecidas

O Conselho Federal de Medicina publicou resolução normativa que regulamenta o “uber da medicina”, serviço que permite que o paciente solicite atendimento médico domiciliar via aplicativo de celular. Entre as normas fixadas estão: a exigência de que todos os especialistas anunciados sejam efetivamente preparados para atuar na área; a existência de um diretor-técnico que seja médico; o arquivamento de prontuários de atendimento; e a inscrição em Conselhos Regionais de Medicina.

“O arquivamento obrigatório dos prontuários vai assegurar que as informações coletadas em diferentes consultas possam ser usadas por outros médicos, permitindo o acompanhamento dos tratamentos”, informou o conselho, por meio de nota. Ainda segundo o comunicado, o CFM considera ético esse tipo de serviço, mas orienta que os profissionais de saúde não firmem contratos com operadoras que estejam em desacordo com as normas do órgão.