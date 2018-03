Uber ficará 40% mais barato com novo modelo de viagem compartilhada

Novidade foi anunciada durante evento em São Paulo; CORREIO acompanhou

Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Os usuários da Uber no Brasil, em breve, poderão contar com até 40% de economia em suas viagens. Isso porque a plataforma lançará o Uber Pool Express, uma funcionalidade que permitirá ao motorista agrupar seus clientes que pretendem fazer uma viagem compartilhada em um único ponto, que seja melhor para todos.

A plataforma já conta com a Uber Pool onde as viagens já são compartilhadas entre os passageiros que pretendem ir para locais próximos ou rotas similares.

O diferencial do Express é que o motorista poderá agrupar seus clientes em um único lugar, sem precisar, por exemplo, fazer várias viagens. A plataforma indicará a ambos os clientes o melhor ponto de encontro e, de lá, todos embarcarão para os seus destinos.

O desembarque também será feito em um local que seja mais próximo dos destinos finais de cada usuário. Sendo assim, o cliente precisaria descer um pouco antes do seu destino, mas economizando até 40% no valor da viagem.

A funcionalidade da plataforma de transporte já está em uso nos Estados Unidos e a ideia, de acordo com o diretor-geral da Uber no Brasil, Gui Telles, é que passe a funcionar em breve no Brasil.

Para o diretor, ainda será preciso fazer com que as pessoas passem a utilizar mais o serviço por meio de viagens compartilhadas.

"Tudo é questão de cultura. Por mais que achemos que os brasileiros são abertos, receptivos, eles ainda tendem a ser fechados para viagens compartilhadas. É preciso que as pessoas abracem, como já acontece em outros países", comenta o diretor-geral ao CORREIO.

No Brasil, ainda de acordo com Telles, todos os meses, 20 milhões de brasileiros fazem viagens na Uber. Desse total, 500 mil fazem corridas compartilhadas pela Uber Pool.

Um modelo de viagem compartilhada, para ele, pode ser um aliado para diminuir os engarrafamentos, além de fazer com que os usuários se conectem e vivam experiências.

"Eu acho que o problema das grandes cidades é o uso individualizado dos carros. Um exemplo do mau uso dos carros é que, em média, o paulistano passa um mês por ano no trânsito, e 25% da cidade é ocupado por garagens", conclui.

Gui Telles acrescenta que o usuário da Uber pode solicitar o serviço em 70% do território nacional.

*O repórter viajou a convite da empresa.