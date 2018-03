UE deve ser excluída como um todo de tarifas dos EUA, diz comissária de comércio

A comissária de Comércio se reúne com autoridades americanas nesta terça-feira (20) em Washington para tratar do assunto

A principal autoridade em comércio da União Europeia afirmou que o bloco deve ser excluído das tarifas à importação de aço e alumínio dos Estados Unidos. As medidas do presidente Donald Trump entram em vigor nesta semana. Comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström disse nesta segunda-feira: "A UE deveria ser excluída como um todo".

A comissária de Comércio se reúne com autoridades americanas nesta terça-feira (20) em Washington para tratar do assunto. Segundo Malmström, o bloco quer resolver o problema do excesso de produção de aço, que causa problemas nos EUA e na Europa.

Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço importado e de 10% sobre o alumínio, mas temporariamente isentou o Canadá e o México. A UE divulgou uma lista de tarifas que pode impor sobre produtos americanos, caso não seja excluída.