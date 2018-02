Ufba divulga calendário para lista de espera do Sisu; veja datas

Há também informações sobre os cursos de artes

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou o cronograma das próximas chamadas de candidatos aprovados no processo de seleção da Ufba 2018.1. As convocações para os candidatos classificados ocorrerão de acordo com as seguintes datas: 14 a 16 de março (2ª chamada); 5 e 6 de abril (3ª chamada); e 19 e 20 de abril (4ª chamada).

As chamadas seguirão a ordem de classificação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que convocará os candidatos dessa lista hoje, de acordo com o cronograma estabelecido no site do sistema. Não será necessário o candidato comparecer à Ufba para confirmar a inscrição. As informações foram disponibilizadas na página ingresso.ufba.br. Qualquer alteração será anunciada posteriormente pela universidade.

O processo seletivo para ingresso aos cursos de Artes Plásticas, Design, Licenciatura em Desenho e Plástica, Superior de Decoração; Direção Teatral, Interpretação Teatral, Licenciatura em Teatro; Canto, Composição e Regência, Instrumento, Licenciatura em Música, Música Popular não é feito pelo Sisu. É necessário ter feito as provas do ENEM 2017 para poder participar.

Os candidatos deverão se inscrever apenas neste site no período de 06 a 09 de março. A partir daí, a UFBA fará a coleta das notas obtidas no Enem 2017 e utilizará para fazer a classificação (fase 1) dos candidatos que irão para a Fase de provas de Habilidades específicas (fase 2).