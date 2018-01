Ufba recebe Festival de Artes Empreendedoras hoje e amanhã

O FAE é uma atividade desenvolvida por estudantes de Gestão Cultural

Quem resiste a um lanchinho diferente? Aqueles que quiserem provar as experimentações de um grupo de empreendedores da área gastronômica poderão curtir, neste final de semana, a terceira edição do Festival de Artes Empreendedoras (FAE), na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Vale do Canela. Os alimentos produzidos por um tipo de empreendedores serão vendidos hoje e amanhã, das 12h às 18h30 dentro do campus.

O FAE, explica a organização, é uma atividade desenvolvida por estudantes de Gestão Cultural, uma das disciplinas do curso de Administração da Ufba. Nela, alunos aprendem a lidar com a improvisação nos negócios e têm a missão de organizar o evento. Nele, empreendedores da Economia Criativa vão conversar sobre seus negócios e os desafios do dia a dia, além de apresentar o fruto do trabalho. Em comum, existe o fato de todos levarem à frente uma ideia inovadora.

Entre eles está a primeira food bike de Salvador, a “Senhora Larica”. Pilotada pelo casal Dilton Carvalho e Vanessa Liberato, operadores de planos de saúde, a food bike virou um negócio de fim de semana que se pagou quatro meses após a inauguração. Com chapa adaptada, ela dá uma complementação na renda do casal, que vende de hambúrgueres artesanais e sanduíches em feiras e eventos.

“Nosso lema é comida de rua a um preço justo”, aponta Carvalho, contando que havia notado que, em Salvador, há casos de comida de rua sendo vendida a um valor alto e com um qualidade “duvidosa”. A primeira ideia foi a de montar um food truck, mas como o investimento inicial para este tipo de negócio era grande para o casal - cerca de R$ 30 mil -, adaptar a hamburgueria para uma bicicleta foi a solução encontrada.

“A gente viu em São Paulo cases de sucesso e em Salvador não tinha nada”, contam, sobre a venda de comida em bikes. Com R$ 3 mil, eles conseguiram montar a estrutura. Dilton, que já fazia hambúrgueres artesanais em casa, procurou se qualificar. Estudou sobre carne, pães, molhos, normas de higiene e acondicionamento.

Agora, o sonho é ir mais longe. Ele torce por uma regulamentação na cidade que permita que a Senhora Larica se expanda para praças e parques, assim como aconteceu com os food trucks. Desde setembro de 2015, a Lei Municipal nº 8.900 regulariza esta atividade em Salvador.



Brigadeiros

Enquanto a Senhora Larica cresceu e já conta com dois funcionários, há quem ainda esteja dando os passos iniciais. A estudante de Pedagogia Milena Ribeiro, 19, vende brigadeiros na faculdade. Mas também participa de eventos, recebe encomendas e faz produtos sazonais, como ovos de Páscoa e panetones trufados.

Apesar de fazer bolos de pote, mousses e vários outros tipos de doces, são os brigadeiros o principal chamariz do negócio. Milena vive testando novos sabores para ver o que dá. E, embora tenha os sabores queridos do público, como churros, chocolate e paçoca, o que chama atenção mesmo são os brigadeiros alcoólicos: sabores caipirinha e cerveja.

Segundo Milena, os doces são disputados e, na última edição do Festival de Artes Empreendedoras, eles acabaram antes do fim do evento. “Eles dão um lucro bom, dá para ter um bom retorno. Principalmente com os ovos de Páscoa. Vendi 500 no ano passado”, diz. O sonho de Milena é caminhar para a formalização e montar o seu próprio café.

O consultor técnico do Sebrae, Anderson Teixeira, conta que o mercado de alimentação é efervescente e oferece oportunidades. “Mesmo com a crise, o setor de alimentação até cresceu neste período. As pessoas mantiveram alguns hábitos, como o de comer fora. É um mercado que não tem muitas barreiras de entrada, basta ter conhecimento técnico e operacional”, fala.

Criativos

Não só de comida vive o Festival de Artes Empreendedoras. Durante este final de semana haverá palestras, parte do eixo Círculo de Ideias. Um exemplo será o bate-papo sobre Marketing e Redes Sociais - Gestão Financeiras e Empreendimentos Artísticos, que acontece às 9h30 de amanhã.

A programação ainda terá oficina de corte e costura, exposições e apresentações musicais e de teatro. A entrada é gratuita e quem participar pode requerer certificados. Mais informações estão no perfil do Instagram (@faesalvador) ou na página do Facebook - www.facebook.com/faeSalvadorba.

Planejar é a chave para ter sucesso no negócio

Ter uma boa ideia, criativa, é o primeiro passo para o sucesso, diz o técnico do Sebrae Anderson Teixeira. No mundo empresarial, independente de você ser micro ou grande é a inovação que vai fazer sua marca se diferenciar no mercado, ensina.

“É o que vai fazer com que o consumidor opte por ele em vez de outra marca mais tradicional. Pode ser uma cor diferente, a forma que você atrai seu cliente, atende. Não precisa ser necessariamente um produto novo”.

Uma das funções da feira, inclusive, é despertar essa criatividade nos alunos, conforme explica a professora responsável pelo evento, Fernanda Paquelet. “Para você ser um administrador que tem boas ideias, que surpreende, você tem que ter organização”, conta. Ela trabalha com os alunos o conceito de improvisação organizacional através da improvisação teatral.

“Improvisação é uma ferramenta da administração, a capacidade do administrador de reagir de forma positiva, de realizar no momento que surge um problema, algo inesperado. Geralmente, é associado a coisas mal feitas, mas não é verdade. Só é possível fazer uma boa improvisação quem conhece bem o que está fazendo, quem tem organização e planejamento”, explica a docente.

Segundo o representante do Sebrae, para ter um negócio ou até mesmo expandir uma pequena atividade é preciso ter planejamento, escolher uma área para investir com a qual se tenha afinidade e jogar as ideas no papel. “Muitas vezes potenciais empreendedores já estão no mercado e tem conhecimento do que estão fazendo. O que falta é fazer um plano de negócios”, acrescenta Anderson.

O plano pode ser a porta de entrada para conseguir um empréstimo no banco, uma forma de mostrar que seu negócio tem chances de ser um bom investimento. Mas esta não é a única saída, se for uma atividade mais simples, a pessoa pode se valer de reservas financeiras como a poupança ou encontrar um sócio para compartilhar o investimento.

Se você acha tudo isso complicado pode recorrer ao Sebrae, que oferece orientação e capacitação. O empresário conta ainda com empresa júnior da Escola de Administração da Ufba.

Programação:

Hoje, 20/1

9h30 às 12h30 ‘Cidade e Processo Criativo - Empreendedorismo Social e Cultural: Desafios para Artistas na Bahia

12h às 18h30 Senhora Larica; Mille Cacau; Sil Sabores; Doces e Gostosuras e Boi Vivo

13h às 15h Oficina com Elisângela Oliveira

13h às 17h Exposição Brasil Fantástico

14h às 15h Oficina com Gato Maloko

16h às 18h30 Apresentações de Brendah Barbierie, Áurea Semiséria Thomás Tom e Diego Neri

Amanhã, 21/1

9h30 às 12h30 ‘Marketing e Redes Sociais - Gestão Financeira e Empreendimentos Artísticos: Comédias e Tragédias

12h às 18h30 Senhora Larica; Mille Cacau; Sil Sabores e Doces e Gostosuras

13h às 15h Oficina com Quézia Silveira

13h às 15h Exposição com Maria Pestana

13h às 15h Oficina com Olívia Ribeiro

16h às 18h30 Apresentações de Victor Urbano, Geração 80.1 e Cornellius