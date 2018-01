Uillian Correia se declara para o Leão e quer ano mais feliz em 2018

Após um 2017 marcado por turbulências dentro e fora de campo, volante quer deixar o que passou para trás

Primeiro jogador contratado para a temporada de 2017, Uillian Correia novamente saiu na frente e foi o primeiro a renovar contrato com o rubro-negro para 2018. A explicação é simples. Segundo o próprio volante, ele se sentiu em casa na Toca do Leão e não tem vontade de ir embora.

“O que foi fundamental para mim foi a identificação com o torcedor do clube. Eu rapidamente me identifiquei muito com o clube, então não teria por que eu voltar para o Cruzeiro, se a vontade era ficar no Vitória. Foi por isso que encerrei meu vínculo lá. Foi o meu desejo, o desejo do Vitória”, explica Correia. “Também estou bem adaptado a Salvador, que tem uma estrutura física fantástica, e é onde eu me sinto bem. É importante que você esteja onde se sente bem. Acho que é aqui que eu tenho vivido a melhor fase da minha carreira”, prossegue.

Apesar de reconhecer que o ano de 2017 foi marcado por turbulências dentro e fora de campo, o camisa 7 do Leão quer deixar o que passou para trás e prefere pensar no que está por vir. “Eu espero que 2018 seja mais tranquilo politicamente e dentro do campo também. Prefiro não voltar no assunto do que já passou. O grupo absorveu tudo isso muito bem. Ninguém ficou externando. Todo mundo viu que tinha problemas, mas a pessoa inteligente seleciona os problemas. Os jogadores que ficaram são inteligentes. Além disso, vamos ser comandados por um treinador que sabe gerir o grupo, que entende de futebol. Temos muita confiança nele”, analisa o volante, referindo-se à manutenção do técnico Vagner Mancini.

Para recuperar o fôlego após tanta intensidade vivida em 2017, Uillian Correia aproveitou o mês de férias para rever a família. Ao lado da esposa Samanta e do filho Miguel, ele visitou os pais, em Curitiba, e viajou para outras cidades para encontrar amigos, primos, tios e os sogros.

“Estou aproveitando minha esposa, meu filho, meus pais, sogros, irmão, primos, amigos, todo mundo. Estou tentando ver todo mundo e ficar o máximo de tempo com eles, porque dia 3 já volto e aí não paramos mais. Vai ser o ano inteiro trabalhando, jogando. A gente passa a vida inteira dentro de hotel e avião, então os momentos com a família são importantes, precisam ser aproveitados”, comenta.

Base mantida

Além de Uillian Correia, que firmou mais dois anos de contrato com o Vitória, permanecerão na Toca do Leão 11 atletas que costumavam ter chance no time de 2017. Ainda têm contrato Fernando Miguel, Juninho, Wallace, Ramon, Willian Farias, José Welison, Fillipe Soutto, Yago, Neilton, Kieza e Tréllez.

O primeiro jogo oficial do Vitória no ano será no dia 16 de janeiro, contra o Globo, pela Copa do Nordeste. A partida será no estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN).