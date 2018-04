Última fase de venda de ingressos para Copa começa nesta quarta

O ingresso mais barato para a fase de grupos custa 105 dólares, o que vale R$ 375,90 na cotação atual

Faltando menos de dois meses para a Copa do Mundo da Rússia, os torcedores que ainda não têm os ingressos para as partidas vão ter mais uma chance de garantir os bilhetes. Nesta quarta-feira (18), a Fifa abre, a partir das 6h, no seu site oficial, a última etapa da venda, que seguirá até o final do torneio ou os ingressos se esgotarem.

Nesta fase de vendas, o torcedor poderá comprar as entradas em tempo real por ordem de chegada através do portal. De acordo com a entidade, estão disponíveis ingressos para todos os jogos, incluindo a final, no dia 15 de julho. Esta quarta-feira marca também a abertura dos centros de venda ingressos em todas as 11 cidades-sedes da Rússia. Inicialmente, os locais vão apenas emitir os bilhetes. As entradas disponíveis só começarão a ser vendidas aos torcedores a partir do dia 1º de maio.



Tabela de preços da Copa 2018; no câmbio atual, US$ 1 = R$ 3,58 ( Foto: Divulgação/Fifa)

De acordo com a Fifa, desde o início das vendas, em setembro de 2017, 1 698.049 entradas foram comercializadas. O torcedor russo foi o mais ativo, tendo comprado 796.875 ingressos para o torneio no seu país.

Na lista dos países que mais compraram ingressos, o Brasil aparece na terceira colocação, com 65.863, atrás dos Estados Unidos (80.161). A lista tem ainda Colômbia (60.199), Alemanha (55.136), México (51.736), Argentina (44.882), Peru (38.544), China (36.841), Austrália (34.628) e Inglaterra (30.711).

A Copa do Mundo da Rússia terá início no dia 14 de junho, com o duelo entre os donos da casa e a Arábia Saudita, no estádio Lujniki, em Moscou. A Seleção Brasileira estreia no Mundial no dia 17 do mesmo mês, na cidade de Rostov, contra a Suíça.

Vale lembrar que, para ter acesso aos estádios, todos os portadores de ingressos deverão fazer a Fan ID (identidade do fã). É um documento exigido pelo governo russo para controlar também a entrada das pessoas no país e combater o hooliganismo e possíveis atentados terroristas. Para fazer a Fan ID, clique aqui.