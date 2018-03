Últimas aeronaves da Vasp serão retiradas do Aeroporto de Salvador

Veículos seguirão em direção ao interior de São Paulo às 22h desta quarta (28)

Depois de dez anos de falência da Vasp, finalmente as últimas aeronaves da Companhia serão retiradas do Aeroporto Internacional de Salvador. As duas carcaças de Boeing 737-200 que ainda estavam no local vão deixar o terminal por volta das 22h desta quarta-feira (28). No mês passado, a retirada de outra carcaça em pleno início de tarde, causou um engarrafamento em Salvador e Lauro de Freitas.

Os Boeings têm cada um 30 metros de comprimento, envergadura de 28 metros e peso de 40 toneladas. A retirada dos aviões em desuso do pátio faz parte da etapa de preparação para o início das obras de melhorias do Aeroporto, previstas no contrato de Concessão da Anac para o segundo trimestre deste ano.

Trânsito

Segundo informações da Transalvador, a carcaça trafegará uma curta distância dentro da capital e seguirá em direção à BA-526. Agentes do órgão irão acompanhar a operação até que o veículo deixe o município. Até o momento, não há previsão de interdição no tráfego em Salvador, exceto se for necessário fazer alguma manobra.

A aeronave deve passar por Lauro de Freitas para chegar à BA-526, mas, conforme o superintendente de Trânsito e Transporte de Lauro de Freitas, Smith Neto, o órgão não foi avisado do deslocamento. “Amanhã vamos cobrar da Base Aérea de Salvador a comunicação do traslado, mas provavelmente devemos montar uma operação para acompanhar e minimizar os impactos de trânsito”, disse.

As carcaças seguirão para o interior de São Paulo com a ajuda de carretas e batedores. O transporte será feito pelas empresas privadas que arremataram os equipamentos em leilão judicial. Segundo, a companhia que administra o Aeroporto de Salvador, Vinci Airports, essas companhias têm a total responsabilidade de programação de data, horário, estratégia de deslocamento e liberação junto aos órgãos competentes.

Congestionamento

No dia 23 de fevereiro deste ano, uma das três carcaças que pertenciam à companhia áerea falida foi retirada sem aviso prévio às autoridades competentes. O traslado foi feito no início da tarde e deixou a região próxima ao Aeroporto congestionada por pelo menos duas horas.

Houve engarrafamento na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, em Salvador, e em Lauro de Freitas as avenidas Santos Dumont e Carybé, além da BA-099, conhecida como Estrada do Coco.